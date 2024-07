Cómo conseguir el pelo rosa de Hiba Abouk (y no destrozar la melena en el intento)

Nadia Barrientos, CEO de The MadRoom, y una de las expertas en cabello preferida de las celebrities, nos cuenta: “El pelo de Hiba Abouk está causando sensación y no nos extraña, sobre todo si tenemos en cuenta que es un tono que lleva también Karol G. Aunque no resulta sencillo de conseguir porque si no se hace bien podemos llegar a estropear el cabello”, nos cuenta Nadia.