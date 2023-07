¿Notas que últimamente no te crece nada el pelo? Este podría ser el motivo

Tal y como explica en su vídeo la TikToker Rachel Valentine, hay muchos factores que pueden afectar al crecimiento del pelo, pero hay uno del que la mayoría de las personas se olvidan por completo, y ese es el cuidado del cuero cabelludo. Y es que, no podemos olvidarnos que el cabello nace y crece desde el cuero cabelludo, por lo que no podemos limitar la rutina capilar a cuidar de la fibra y no de su origen.