El Corte Inglés rebaja la base de maquillaje favorita de las ‘influencers’

Como te avanzábamos, se trata de una base de maquillaje ligera, pero –como comenta Marta en el vídeo– esto no hace que no tenga cobertura: podemos definirla como media modulable. El producto es en formato líquido y tiene un tacto de lo más sedoso. En cuanto a su fórmula, está compuesta por polvos micro esféricos y está libre de aceites, lo que hace que sea ideal para todo tipo de pieles. ¿El resultado? Deja un acabado ‘glowy’ que logra un ‘look’ de lo más natural, con sensación de ligereza. Todo ello hace que sea uno de los grandes ‘best sellers’ en Estados Unidos y, la verdad, no nos extraña.