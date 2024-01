Palabra, el nuevo lápiz de labios de NARS sustituirá a tu barra de labios favorita

Desde que tengo uso de razón tengo una especie de obsesión con las barras de labios. Hay quienes de pequeña entran en el armario de su madre y se prueban cualquier cosa que en él haya, pues bien, a mí me pasaba con su neceser de maquillaje. No había sombra de ojos o colorete que no hubiese utilizado, ni perfume que no oliese. Sin embargo, el momento labios era mi preferido, y cogía cada perfilador y cada tono de labial como si de un auténtico tesoro se tratase.