Kylie Jenner y Ozempic, ¿ha tomado este medicamento para perder peso?

Kylie, quien tiene dos hijos, Stormi de seis años y Air de dos, ha tratado de salir del paso de estas acusaciones sincerándose acerca de cómo cambió su cuerpo debido a los embarazos: "Yo pesaba 90 kilos cuando di a luz a mis bebés de 4 kilos. Después de dar a luz a mi hija, perdí todo el peso del embarazo y dos años más tarde quedé embarazada de mi hijo. Me sentía en forma y luego me quedé embarazada y volví a hacer todo de nuevo. Siento que la gente no me dio a mí, o a las mujeres en general, la suficiente empatía. Veo fotos y la gente me acusa de estar drogada o algo así”.