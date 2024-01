Jennifer Aniston recupera el corte de pelo Rachel en la alfombra roja de los Globos de oro 2024

Probablemente su sencillez, aunque no por ello menos elegancia, haya sido el motivo por el cuál el look de Jennifer Aniston no haya sido esta vez uno de los más comentados de la gala. Sin embargo, su seguridad a la hora de posar en una alfombra roja y su cambio de look han hecho que el de Jennifer Aniston sea uno de los estilismos más impecables de estos Globos de Oro 2024.