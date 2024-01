"Cuando usas maquillaje para esconder lo que no te gusta, ahí es donde te equivocas": Violette nos da su visión sobre el universo beauty

Es un producto increíble porque tiene una fórmula muy ligera, con ingredientes naturales y que nutren la piel, pero al mismo tiempo te da ese efecto velo que unifica todo, pero sin dejar de ver tu piel. A las mujeres francesas no nos gusta usar base de maquillaje, cuando se la probé a muchas mujeres parisinas, decían: "Dios mío, no me gusta la base de maquillaje pero esta me encanta".