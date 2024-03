El desmaquillante todopoderoso que usa Alexandra Pereira es, también, una mascarilla que deja la piel mucho más bonita

Entre todas las reseñas, destacan algunas como: “Es el mejor desmaquillante que he probado. Funde todo el maquillaje sin irritar ni resecar. Viene acompañado de una pequeña toalla reutilizable con lo que ahorras en discos de un solo uso. Además, tiene un perfume increíble. Lo he comprado también en la página oficial y en Amazon lo suelo encontrar a un precio más bajo. La única pega es que no siempre hay existencias. Aunque el precio es un poco elevado cunde mucho, por lo que al final no resulta tan caro. Repetiré sin duda.”. Otra de las consumidoras lo confirma: “Me encanta el aroma a rosas, la sensación de limpieza y descanso que deja en la piel”.