Alexandra Pereira utiliza esta crema hidratante como iluminador para un efecto buena cara

En cuanto al producto en cuestión hablamos, sin duda, de la crema Eight Hour de Elizabeth Arden. ¿Te lo esperabas? Vale, puede que hayas pensado en la clásica de Nivea del bote azul redondo. Y no te ha sido lejos, pues son muchas expertas en belleza las que comparan ambas cremas, pero no, aquí hemos venido a hablarte de un truco de belleza que puedes poner en práctica ya mismo.