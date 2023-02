Estas son las cremas reductoras más efectivas para eliminar la celulitis

La celulitis es inevitable, según los últimos datos oficiales, entre el 85 y el 98% de las mujeres sufre esta alteración estética, además cabe resaltar que los milagros no existen y no conseguirás que desaparezca por incorporar este tipo de cosmética a tu rutina, pero siempre que los uses de manera adecuada, podrán ayudar a esculpir tu cuerpo, a eliminar y drenar líquidos. La función principal de las cremas reductoras es eliminar el volumen corporal de estas zonas mientras actúan directamente sobre el tejido adiposo.