Más de 16 mil compradoras volverían a comprar este contorno de ojos de farmacia porque es lo máximo

El contorno de ojos de Vichy cuenta con más de 16 mil reseñas en Amazon. De esas, destacan opiniones como: “Es un buen contorno de ojos, no hace milagros, pero hidrata y es bueno para pieles sensibles como la mía”. U otras como: “Llevo casi un mes usándolo y me deja el contorno del ojo hidratado sin sensación grasosa. Absorbe bien y no es necesaria mucha cantidad, con lo que durará bastante”.