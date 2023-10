La crema para el contorno de ojos que Carmen Lomana utiliza a diario

La empresaria y celebrity ha compartido con sus seguidoras de Instagram un nuevo cosmético que ha descubierto. No solo eso, sino que ha demostrado que este producto de belleza funciona y cumple aquello que se propone. Ella, que no teme a nada y suele competir sus trucos, no ha querido dejar pasar la oportunidad de revelar cómo luce una mirada radiante y un rostro con aspecto descansado y más joven.