Brillos labiales, correctores o eyeliner: Cinco productos de la nueva firma de maquillaje de Lady Gaga que las mujeres de más de 40 años necesitan tener en su neceser

De todas las firmas que hay actualmente en el mercado, hoy queremos centrarnos en la firma de maquillaje 'genderless' de Lady Gaga, que se llama 'Haus Labs by Lady Gaga', y que ya está disponible en España a través de Sephora. A sus 38 años, la artista no se conforma con ser una estrella internacional de la música y una aclamada actriz de Hollywood, sino que se preocupa también por la belleza, ya que todos los productos de esta línea son veganos, no contienen fragancias ni ingredientes nocivos, como sulfatos o parabenos. Y eso no es todo, su compromiso con el planeta no se limita solo a las fórmulas, sino que se extiende al propio packaging, fabricado con materiales reciclados. Por este motivo, nada mejor que esta selección de los productos favoritos de 'Haus Labs by Lady Gaga' que estamos seguras que serán imprescindibles en mujeres que, como la propia Lady Gaga, insisten en la necesidad de cuidarse y apostar por la calidad a precios asequibles.