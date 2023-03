Causas y soluciones de la caída del cabello en mujeres

Sí, hay muchos falsos mitos. La mayoría se lo lava demasiado poco y elige champús que no van bien. En general, hay que utilizar uno suave. Y con el auge de lo natural, se han puesto de moda las fórmulas "sin", sin sulfatos y parabenos, sin siliconas... cuando todo esto no daña el pelo, o los tintes sin amoniaco, que tampoco lo hacen. No es fácil que algo dañe el pelo desde fuera. Y estoy a favor de los tratamientos de ácido hialurónico, colágeno... etc, en las peluquerías, para proporcionar un pelo más liso, más volumen... Son meramente cosméticos pero al final, no solamente hay que serlo sino parecerlo. Para eso, funcionan y no dañan el pelo. Con lo que sí hay que tener cuidado es con las coletas muy tirantes y las extensiones de pelo. Soy enemigo de las extensiones. La tracción continua es atrofia y muerte del pelo.