¿A la busca de un perfume para el Día de la Madre? Tenemos los más deseados

¿Sabías que el mejor momento para aplicarse el perfume es justo después de ducharte? En ese momento, además de tener la piel limpia, al haber estado expuesta al calor, tiene los poros más abiertos por lo que el perfume penetra mejor. Pero no lo hagas nunca con la piel mojada, pues no se mantendrá el aroma por mucho tiempo. Otro truquito es usar siempre geles que no tengan mucho olor, para que no 'compita' con la fragancia que apliques.