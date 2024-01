Desde que uso esta bruma facial mi piel está mucho más hidratada y bonita

Lo cierto es que no suele prestarse atención a este tipo de productos, pero en mi casa jamás faltaba un bote grande de agua termal de Avène, un básico que las francesas adoran y que mi madre nos ponía cada vez que nos quejábamos de alguna sensación de picazón. Más tarde, este producto también estuvo presente cuando me independicé, pues es un remedio muy bueno para calmar la piel sensible.