El bronceador en stick de Essence que ha conquistado al mundo y arrasa en TikTok ahora por menos de 3 euros

Cada vez dominas mejor las técnicas de maquillaje. Pero esta primavera tu objetivo es ser una auténtica experta del ‘contouring’. Te gusta mucho remarcar tus facciones y crear un maquillaje de Estrella de Hollywood. Desde siempre has adorado los maquillajes de alfombra roja, pero te has dado cuenta que no es tan complicado crear un efecto 'lifting' y el secreto está en la práctica y en los productos.