¿Qué es el Biotulin, el secreto de belleza que usa la reina Letizia?

Otra de las ventajas del Biotulin Supreme Skin Gel es que es muy sencillo de usar: solo hay que aplicar este biobotox sobre la cara y el cuello, previamente lavados, y extenderlo a través de suaves masajes como si fuera una crema. Y después, esperar una hora para ver sus efectos. De hecho, desde la propia firma explican que "en 60 minutos, se consigue un look más joven. Y sin pasar por el quirófano". Al no tener compuestos químicos, no genera efectos secundarios nocivos.