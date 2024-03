La base de maquillaje que usan las mujeres francesas de más de 50 años para una piel natural y bonita

Debido a lo mencionado anteriormente, no resulta extraño que hayan caído ante una base de maquillaje mate que, pese a su alta cobertura, no apaga la luminosidad del rostro y consigue perfeccionar la tez sin que parezca que llevas maquillaje. O, lo que es lo mismo, un rostro radiante sin esfuerzo, como si no llevaras nada.