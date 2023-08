Estas son las alternativas al retinol que podrás seguir usando sin problema

Pero, con el otoño acechando, quien más quien menos empieza a planificar una rutina de cuidados especiales para recuperar su piel. Y, ahí llega el problema: el retinol suele estar entre los ingredientes que son un must para conseguir una tez suave, luminosa y totalmente renovada. Lo primero que tenemos que decir es que, como dijeron hasta la saciedad los expertos, las fórmulas con 0,3% o menos retinol son totalmente seguras; seguirán a la venta como hasta ahora y no hay problema alguno en usarlas. De hecho, la normativa no entra en vigor hasta dentro de tres años.