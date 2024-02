Sí, a partir de los 50 necesitas incorporar aguacate en tus desayunos (y te contamos porqué)

El aguacate es un superalimento versátil que no sólo aporta una riqueza a las comidas matutinas, también ofrece una serie de beneficios específicos para aquellas que han cruzado el umbral de los 50. Estudios como el publicado en el Journal of the American Heart Association respaldan la relación entre el consumo de aguacate y la mejora de la salud cardiovascular.