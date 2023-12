Las periodistas de belleza siempre llevan en el bolso este colorete líquido que hace función de sombra de ojos y de pintalabios

El colorete líquido es tendencia. No hay tutorial de maquillaje en TikTok en el que no aparezca y no es de extrañar porque dejan un acabado muy natural y se funden con la piel a la perfección. Pero... ¿y si ahora se pudiera usar el mismo producto para las mejillas, los ojos y los labios? Pues eso es lo que consigue The Rules No Cream Crema Líquida Mate 3 en 1, de 3ina, un producto multifunción que es ideal para llevar en el bolso.