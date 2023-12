Mira que me gusta la base de maquillaje luminosa de Armani, pero he encontrado otra muy barata en Amazon y tengo dudas

Como periodista de belleza, tengo la suerte de probar muchos cosméticos y maquillaje, lo sé. Pero, en otras ocasiones, bien por impaciencia o porque no ha surgido la oportunidad, voy directa a comprar ese producto que tanta curiosidad me despierta y del que todo el mundo habla maravillas. Y con las bases de maquillaje, en general, tengo una relación de amor odio porque, aunque apenas las uso porque a diario prefiero el efecto glow que deja el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, me cuesta encontrar la base de maquillaje luminosa perfecta. Hasta que di con la Luminous Silk Foundation de Armani.