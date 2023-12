Siempre tenía los labios secos pero he empezado a usar este bálsamo labial y esta mascarilla, los dos muy baratos, y los tengo suaves y sin pielecillas

Y es que resulta que el contorno de los labios es una zona muy propensa a mostrar signos evidentes de envejecimiento debido a la fina y sensible naturaleza de la piel en esa área, además de que está en constante movilidad, por lo tanto, favorece la formación de líneas de expresión. Llega un punto en el que, queramos o no, tu cuerpo empieza a producir menos colágeno y elastina y, cuando te das cuenta, los signos el envejecimiento se reflejan de manera notable en el contorno de los labios, los ojos, arruguitas en la frente.... Todavía no ha llegado ese momento en el que aparecen las arrugas pero si algo he aprendido a lo largo de mi carrera como periodista de belleza es que no hay mejor método de prevención de las arrugas, los pliegues y las finas líneas que la hidratación, que además los mantendrán libres de esas molestas pielecillas. Y no hay mejor forma de combatirlo que con un bálsamo labial bueno.