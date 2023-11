¿Por qué la crema antiarrugas con colágeno que usas no te hará parecer tan joven como crees?

Entonces, la idea no es simplemente proporcionar una cremas antiarrugas con colágeno directamente, ya que aunque parezca la opción más sencilla, no siempre es la más efectiva. En cambio, se trata de brindar a la piel activos pro-colágeno, aquellos que la estimulan para generar colágeno por sí misma. En términos sencillos, "estos activos incluyen principalmente retinoides, productos cosméticos vitamina C, péptidos, neuropéptidos, bakuchiol y ácidos. Estos trabajan de manera natural para sintetizar más colágeno y elastina, imitando el proceso en una piel joven", como explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.