Las chicas que quieren alargar el moreno después de venir de la playa usan este sérum que potencia el bronceado y está a la venta en Sephora

Además de los ingredientes fundamentales, The Impossible Glow incluye vitamina C derivada del limón, un antioxidante conocido por aportar luminosidad a la piel. Esta vitamina no solo brinda un resplandor natural, sino que también ayuda a mejorar la apariencia de la piel a largo plazo. Que incluya pigmentos de mica éticamente obtenidos agrega un brillo único a la fórmula. Estos pigmentos proporcionan un resplandor sutil y radiante que realza la belleza natural de la piel, sin exageraciones.