Susana Pascual: "Con los bots o la IA entiendo el miedo a lo que no se conoce, pero es que lo que no se conoce ya está aquí"

"Aplaudo a quien tiene una vocación clara desde la infancia pero no fue mi caso", explica. Pascual, asturiana, recuerda haber soñado con la medicina pero que en realidad era una "ni idea": le gustaba todo pero no se decidía por nada. Finalmente, un día de visita en la universidad abrió la puerta a su vida profesional: "Me surgió, nadie en mi familia me había hablado antes de la ingeniería y en esa etapa de mi vida se sumaron otros factores que condicionaron todo. Es algo que creo que sucede: las circunstancias aparecen y lo importante son las decisiones que tomas", explica, matizando que esas decisiones no han supuesto un camino de rosas, sino que lo que ha alcanzado se lo pelea "todos los días".