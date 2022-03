Gema Aznar, Directora de Mary Kay España: “En el mundo que vivimos la imagen es importante, pero no por vanidad, sino porque está relacionado con nuestra autoestima”

A Gema Aznar la pasión por su trabajo y la determinación se le salen por los poros y es contagiosa.

Eso y el convencimiento de que trabaja en el mejor de los sectores posibles: el de la cosmética de venta directa, un sector liderado desde hace siete años por la compañía que dirige.

La firma cosmética Mary Kay nació en Dallas en 1963 con un objetivo claro: llevar la belleza a cada domicilio, con productos de calidad y tratando a los clientes con el máximo mimo y toneladas de información facilitada por sus consultoras de belleza. Ese servicio personalizado de belleza puerta a puerta que desarrollan las 5000 consultoras de Mary Kay España es su gran fortaleza y lo que ha convertido a esta firma de origen estadounidense en la líder de su sector en nuestro país. También es lo que convenció hace 17 años a Gema Aznar para que abandonara el sector de las finanzas y lo sustituyera por otro íntimamente relacionado con nuestra autoestima.

Gema Aznar es la Directora de Mary Kay España y desde 2021 es también la presidenta de la asociación de Venta Directa en nuestro país, dos cargos que sirven para atestiguar lo mucho que se ha volcado en su empeño por destacar en su trabajo y su gestión. “Yo vengo del sector bancario, trabajaba en el Santander, pero pasé del mundo del gris al mundo del rosa”, resume Gema Aznar.

Para ella asumir este cambio en su vida laboral supuso un reto, pero también una oportunidad de hacer algo que realmente le encanta. “Nuestro objetivo no es otro que el de enriquecer la vida de las mujeres. Cuando yo llegué, la empresa ya llevaba 13 años en España, pero no crecía nada. Ahora, 17 años después, no puedo estar más feliz, llevamos siete años liderando la venta directa de cosméticos en España”, nos asegura Gema Aznar que habla con el mismo entusiasmo de sus vendedoras y los premios que reciben por su trabajo, como de los proyectos que desarrollaron durante la pandemia cuando parecía que el negocio puerta a puerta estaba abocado a desaparecer.

“La fortaleza de nuestro modelo de negocio es la presencialidad, porque nos reunimos con la clienta, la aconsejan nuestra expertas en belleza y le damos a probar el producto más indicado para ella. Ha sido un reto enorme enfrentarnos a una pandemia que nos impedía hacer lo de siempre, pero también nos ha obligado a ponernos las pilas e idear nuevos formatos que ayudaran a mantener esa relación entre el cliente y su consultora de belleza”, explica Gema Aznar.

Ahora que la pandemia parece amainar toca buscar el equilibrio entre la presencialidad tradicional y la belleza digital de las apps y las sesiones virtuales a las que tanto las usuarias de Mary Kay como sus consultoras de belleza se han acostumbrado a recurrir. Y es que hay algo mágico en el mundo de la cosmética que nos impide abandonarla incluso en los peores momentos (o precisamente la necesitamos más que nunca en esos momentos). “En el mundo que vivimos la imagen es importante, pero no por vanidad, sino porque está relacionado con nuestra autoestima”, asegura Gema Aznar, y seguramente tiene razón.