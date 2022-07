Patricia Benito, Openbank: “Muchas veces me he tenido que esforzar más que un hombre”

Aterrizó en Openbank en 2015, con la misión de internacionalizar y digitalizar la empresa. No solo cumplió con ese objetivo, sino que ganó 325.000 nuevos clientes y en cuatro años se había convertido en directora general del banco, que cerró en 2021 el mejor ejercicio de su historia. Su secreto: trabajo y empatía.

Patricia Benito es una experta en el mercado digital. Pero emprender la digitalización e internacionalización de Openbank era un reto inmenso. Siete años después de haberse incorporado a la empresa (y convertida en su directora general) puede decir, con orgullo, que ha conseguido todo lo que se proponía: Openbank roza los dos millones de clientes y es el banco mejor valorado por el público.

Y además, se ha propuesto conseguirlo sin dejar a nadie por el camino, especialmente a los más mayores, que se sienten abandonados por la progresiva desaparición de la banca física. “Cuidamos mucho la inclusión de la gente mayor en la formación de nuestro personal -asegura-. Siempre hay un ‘call center’, un teléfono al que pueden recurrir. Y las personas mayores tienen una línea propia, con un grupo de asesores especializados. Tenemos clientes de todas las edades y debemos adaptarnos a todos”. Eso también significa captar a los jóvenes, claro. “Tienes que estar donde ellos están. En los Esports, que es donde están ahora, y más adelante en el metaverso y lo que venga. Somos inclusivos y diversos por naturaleza”.

Benito enfatiza, en ese sentido, la importancia de los referentes. Su propia madre, para empezar, que viajó por todo el mundo como corredora de maratones. “Y dentro del Grupo Santander, por supuesto, Ana Botín. Es una crack, con una gran rapidez mental, mucha empatía, y además apoya mucho la integración de la mujer y la diversidad en general”. Benito apoya esta filosofía e incide en la importancia de contar con equipos multigeneracionales. “La experiencia es importantísima y los senior saben cómo tomar decisiones; pero la juventud tiene poca aversión al riesgo, es creativa y tiene ‘know how’ digital. Si juntas las dos cosas, tienes un equipo maravilloso”.

Liderar en femenino en el sector bancario no ha sido fácil. “Sigue habiendo barreras para la mujer. La maternidad, por ejemplo, suponía un frenazo en tu carrera, aunque ahora no ocurre tanto. Muchas veces me he tenido que esforzar más que un hombre. Pero no en Openbank, aquí siempre me he sentido apoyada y arropada”. La directiva tiene un consejo para las mujeres que busquen proyección en sus carreras: “En ocasiones hay que pedir las cosas. Nadie sabe lo mucho que trabajas si no lo dices”.

La integración de la mujer es otro de los desafíos de su cargo. Y no siempre es fácil, sobre todo en puestos STEAM. “Siempre esperamos que haya un 50% de hombres y de mujeres, porque si no, nos perdemos la mitad del talento, pero cuesta encontrar perfiles femeninos y tenemos diferentes iniciativas para buscarlos. Creo que las chicas tienen aún muchos prejuicios, piensan que no pueden estudiar ciertas carreras. Hay un trabajo que hacer desde la infancia”.