Nerea de la Fuente, Hiscox: "Cada día se producen centenares de secuestros informáticos. Vivimos en casas de cristal"

Una experta en ciberseguridad en estos días que corren es una joya. Y eso es lo que tenemos hoy el podcast de la revista Woman. Nerea de la Fuente sabe lo que es un ciberdelincuente y cómo cuidarnos de ellos. Su trabajo son los seguros, y adelantarse siempre a las circunstancias. Nuestra invitada de hoy no sube fotos de sus hijos a las redes sociales, aunque reconoce que cada quien es libre de hacerlo, aunque a ella "no le gusta".

Nuestra invitada de hoy sabe mucho de ciberseguridad y de las consecuencias de ir dejando datos sueltos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Alguien en desde alguna nube lejana está mirando todo lo que hacemos. Lo primero que le preguntamos a nuestra invitada de hoy es si realmente estamos en riesgo. Y ella no nos deja nada tranquilas. “Pues claro que sí”, es su respuesta. “Compartimos datos de todo tipo, y creo que no somos conscientes de toda la información que damos en cada segundo de nuestras vidas.

Hoy hablamos con Nerea de la Fuente, responsable de suscripción de Hiscox España que tiene las ideas muy claras. Por ejemplo, dice que como madre de dos niños ella no comparte fotos de sus hijos en las redes sociales, aunque le prometan seguridad y protección. “Hemos visto que esa seguridad se rompe. La decisión entra en la libertad de cada uno pero a mí no me gusta”. Para ella la clave está en que los padres aprendan a usar las redes y entender sus contenidos.

Nuestra invitada sabe mucho de ciberdelitos, y nos cuenta que el más común es la amenaza de extorsión y el que más problemas suele dar a una seguradora como Hiscox. También advierte de que los problemas de seguridad que ocurren en las empresas se deben casi siempre a errores humanos y muy frecuentemente ocurren desde un teléfono móvil donde se solemos estar menos atentos que desde un ordenador.

“Mucha gente tiene eventos de riesgos con ciberdelincuentes y ni se enteran. Eso sí me parece grave. Es como si te entraran a robar en casa y no te dieras cuenta”.

