María González, mediadora y escritora, hija de felipe González: "La sinceridad no es un problema, puede ser cómo la expresas"

¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo conectamos? Nuestra invitada de hoy, María González, intuyó desde muy pequeña que había otras formas de comunicar u otras formas de hablar en las relaciones personales, en la pareja, en el trabajo, en la política, en la vida. María es licenciada en Derecho y trabajó dos años como abogada especializada en derechos de autor y patentes. Luego asumió la coordinación del gabinete de su padre, de Felipe González, y puso en marcha la fundación que lleva su nombre para preservar el archivo documental que acumuló el ex presidente del Gobierno en las últimas cuatro décadas. Un día cayó en sus manos un libro, El elemento de Ken Robinson. Y ahí comenzó un viaje en busca de la mejor manera de comunicar, de acercarse a los demás, de estudiar la palabra, de estudiar la comunicación, el tono, la empatía. No te pierdas la entrevista a María Gonzalez, autora del libro Debajo de las palabras: Cómo la Comunicación No Violenta puede mejorar tu vida.