María Cudeiro: “Las mujeres debemos luchar para llegar arriba; y, cuando lleguemos, transformar la manera de trabajar”

Brillante desde sus años universitarios, defensora del talento femenino y de la ambición como un valor necesario, esta directiva ha hecho de la medicina estética su pasión.

Womna.es

María Cudeiro cree que las mujeres pueden hacer cualquier cosa que se propongan, y predica con el ejemplo: es CEO de una gran empresa, tiene cinco hijos a los que adora y vive a caballo entre tres ciudades diferentes (Basilea y, sobre todo, Madrid y Barcelona). ¿Cuál es su secreto para estar en todo? “Que no se puede estar en todo -dice, sonriendo-. Esa es la primera premisa. La segunda es la organización: aplicar en casa los mismos procesos que en la empresa para que todo funcione como debe”. Nada de esto, por cierto, la libra del sentimiento de culpabilidad que arrastra cualquier mujer de éxito (“ese yugo que es nuestro principal problema”), aunque intenta hacer un ejercicio de perspectiva. Para los niños, afirma, es importante ver que sus padres hacen algo que les gusta, y que requiere tiempo y esfuerzo. “Hay un estudio que asegura que los hijos de madres trabajadoras tiene más éxito; algo habrá que funciona, que tiene que ver con el ejemplo que les das”, apunta.

Cudeiro ha dedicado su vida a la industria farmacéutica, un sector con gran presencia femenina, pero que, como todos, presenta sus barreras y sus techos de cristal para el talento de la mujer. Cree firmemente en apoyar la presencia femenina en los consejos de dirección. “Las mujeres no van a ir subiendo de manera orgánica. Debemos seguir luchando para llegar arriba, y transformar, cuando lleguemos, la manera de trabajar. En cuanto fui jefa, puse en marcha políticas de conciliación”. Para ella, ese cambio necesario debe empezar en la educación, y es imprescindible para ello actuar con coherencia, desde lo que queremos hacer. “Cuando elegí carrera, mi padre me dijo: “Pero ¿cómo vas a estudiar farmacia, una carrera de niñas?”. Pero yo estaba segura de mi elección. Ahora está muy orgulloso de mí”. El talento femenino, en su opinión, necesita visibilidad y un pequeño empujón “para que vaya adelante en esa situación de maternidad que normalmente se produce cuando tienes más responsabilidad profesional”. Su consejo particular para esta etapa vital: “Baja el ritmo, pero no te desconectes del todo si disfrutas con tu trabajo”.

Y ella, desde luego, disfruta de su puesto en Croma Pharma, una empresa que lleva décadas dedicada a la producción de ácido hialurónico (primero para oftalmología, luego para traumatología y ahora también para tratamientos estéticos) y que es un referente de la medicina estética. Cudeiro es consciente de la demonización de esta especialidad, pero ella lo tiene claro. “La medicina estética está ahí para sentirnos mejor; no para transformarnos, sino para darnos seguridad”. Y para ello hay que saber envejecer “de la mejor manera; un rostro tiene que ser auténtico, y si te pasas de tratamientos estéticos, pierde credibilidad”.