Ha sido un camino largo, de 25 años, pero ha llegado. Genoveva es la responsable corporativa global de un gran banco. Cree que incluso en la banca, un sector tradicionalmente conservador y muy masculino, se empiezan a notar vientos de cambio. Entre sus grandes satisfacciones está que sus tres hijos estén orgullosos de su madre. "Es una maravilla".

Dice que no siente la soledad del poder, y que en su caso siempre ha viajado rodeada de compañeras maravillosas. Aunque cuando mira 25 años atrás sí ve un camino largo para llegar adonde está. Hoy. Eso sí, entretenido y apasionante. Actualmente es la responsable global de Banca Corporativa del banco japonés Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Cree que en el mundo de la banca, masculino donde los haya, empiezan a notarse vientos de cambio. “Ahora todo es más fácil y hay más concienciación sobre la igualdad. Confío en que las que están empezando ahora puedan avanzar más rápido que yo”.

Genoveva cuenta que no ha tenido que hacer grandes sacrificios personales para avanzar en su carrera profesional. “Tengo tres hijos, y quizás no he estado con ellos todos el tiempo que me hubiera gustado pero a cambio tengo unos hijos muy independientes, maduros que no han tenido esa excesiva protección que es un problema hoy en día en la educación. Todo tiene sus ventajas e inconvenientes, y el balance final es bueno. Mis hijos están orgullosos de su madre, y eso para mí es una maravilla ”.

Una mujer tiene que tener las cualidades de cualquier líder para pilotar un equipo, opina. “Es cierto que en el liderazgo femenino predominan algunas habilidades blandas, las llamadas ' soft skills' que ahora son muy demandadas: escuchar a la gente, llevarte bien con todo el mundo, tomar decisiones consensuadas … pero hay otras cualidades más clásicas del liderazgo masculino que también hay que cultivar, entre ellas tener muy claro adonde quieres llegar, tener una visión estratégica y tener poder de convencimiento sobre tu equipo”.

Su frase de cabecera y que le cambio la vida se la dijo un coach del programa Promociona. Ese día ella decidió dejar de picar en la cueva y salir. El coach le dijo: “Eres una soldado magnífica, ¿no va siendo hora ya de convertirte en capitán?”

