En enero, Gemma Robles se convirtió en directora de El Periódico de España y entró a formar parte de una selecta minoría: la de mujeres que dirigen medios de comunicación en España.

En los medios de comunicación españoles siguen mandando los hombres. Solo la cuarta parte de los principales medios informativos están dirigidos por mujeres, y solo el 30% de los periódicos tienen una mujer al frente. Desde hace unos meses, una de ellas es Gemma Robles, que después de 20 años dedicada al periodismo de calidad, buena parte de ellos en El Periódico de Catalunya, ha sido nombrada directora de El Periódico de España.

Robles es muy consciente de las dificultades de las mujeres para llegar a lo más alto. “Es incomprensible -dice-. Las redacciones están llenas de profesionales maravillosas en todas las áreas. Pero llega un momento en el que hay un techo de cristal y cuesta mucho pasar a niveles superiores”. Sabe que haber roto ese techo de cristal es, a la vez, un triunfo y una responsabilidad extra. “Tenemos que dejar mucho sembrado para la generación que viene: ya no tenemos la excusa de que no hay conciencia social. La hay, y no basta con tenerla. Hay que actuar”.

Tras 16 años en El Periódico de Catalunya, pasar a la dirección de un medio nacional ha supuesto un gran cambio (“dejaba una redacción con la que tengo un cordón umbilical muy importante, intenso y bonito”, dice); y ha sido un desafío a la vez ilusionante y muy duro. “Son muchas horas de trabajo, y eso tiene también un coste familiar y personal. Pero el balance ahora, tras los primeros meses, empieza a ser positivo”. Gran parte de ese balance positivo, por supuesto, es la oportunidad de hacer buen periodismo; especialmente en un momento en que el periodismo vive un momento complicado, con las redes sociales plagadas de ‘fake news’ y falsos medios de comunicación.

Precisamente por eso, Gemma Robles nos recuerda la importancia de consumir información de calidad. “Para saber si algo es un medio de comunicación hay que preguntarse si su objetivo es hacer periodismo, no difundir informaciones que tienen un interés detrás”. Y en ese sentido, se considera una afortunada. “Tener un grupo solvente detrás te da fuerza, recursos y tiempo para sacar grandes temas muy contrastados y que realmente influyen en la sociedad. El periodismo debe ejercerse con garantías”.

¿Y qué sucede con las ‘fake news’, una de las grandes lacras del periodismo del momento? “La información es poder, pero cuando es información de verdad, con todas sus garantías. Lo contrario debilita a la sociedad. Y es verdad que consumir información de manera rápida a través del móvil muchas veces difumina cuál es la fuente de esa información. Es necesario que el usuario se pregunte eso”. Los bulos son una de las principales preocupaciones de esta periodista, que es muy consciente de que los ciudadanos mal informados toman malas decisiones. “La información es poder, pero cuando es información de verdad, con todas sus garantías. Lo contrario debilita a la sociedad”.

En ese sentido, Robles está dispuesta a afrontar el reto, dirigiendo un equipo determinado a hacer periodismo de calidad… y a resistir las presiones de agentes externos que quieren modificar la información para que vaya acorde a sus intereses. La nueva directora de El Periódico de España opina que el buen periodismo es algo que deja a todo el mundo un poco descontento. “La labor del periodista no es agradable. Nadie te va a felicitar por el trabajo que haces. Si tu labor es controlar al poder, se van a enfadar contigo. Hay que acostumbrarse”, afirma.