El smartphone nos ha convertido a todos en consumidores cada vez más exigentes. No se trata solo de adquirir un dispositivo con el que hablar, hacer fotos o enviar mensajes. Ahora queremos teléfonos en los que poder llevar nuestro dinero, traductores, calculadora, contador de pasos o calorías, y muchas otras Apps que han venido para hacernos la vida más fácil. Todo ello ha generado una batalla por ganarse el favor de los consumidores en la que participan un puñado de compañías. Hoy hablamos con la vicepresidente de una de ellas.

Escucha "Carmen González, vicepresidenta de Huawei en España: "La tecnología es lo que cambia la vida de la gente" en Spreaker.

Lo puedes escuchar en Spreaker, Spotify, Apple, iVoox, Google, Podimo y Amazon.

Desde 2018 Carmen González es la vicepresidenta de Huawei España, aunque se incorporó a la compañía en 2012, tras pasar por otras empresas como Orange y BlackBerry, pero siempre vinculada a la tecnología en el segmento del consumo y los dispositivos.

Ingeniera Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, cuando ella estudiaba en su clase solo había un 5 por ciento de mujeres, una cifra que con los años ha ido aumentando, pero que entonces la convertía en clara minoría. «Mi camino ha sido apasionante —reconoce—. Cada año me ha pasado algo diferente. He luchado mucho y trabajando mucho, pero me encanta lo que hago y creo que esa pasión es lo que me ha ayudado. He trabajado durísimo, pero ahora estoy en una empresa que es el emblema de la tecnología y estoy muy orgullosa».

Fundado en 1987, Huawei es uno de los grandes proveedores mundiales de infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de dispositivos inteligentes. «Estamos comprometidos a llevar la digitalización a cada persona, hogar y organización para un mundo totalmente conectado e inteligente —explica González—. Tenemos desarrollado todo un ecosistema de productos tecnológicos cuyo eje principal es el smartphone para que facilite la comunicación. Huawei en una empresa puramente tecnológica donde más del 50 por ciento de la plantilla está dedicado al I+D. Es una de las empresas que más patentes tiene a nivel mundial», concluye.