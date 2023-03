Carme Artigas: "Ciencias y letras no son antagónicas. La formación debe ser más integral, con la tecnología y los datos como nuevas competencias"

¿Qué necesitaremos para desenvolvernos en un futuro próximo? Las cinco 'c', según Artigas: capacidad crítica; computacional; de creatividad; de colaboración y de comunicación. "Ciencias y letras no son antagónicas y la formación debe ser más integral, con la tecnología, el inglés y los datos como nuevas competencias: no saber de esto será una desventaja", concluye.