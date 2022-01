Alicia Folgueira, Novartis Gene Therapies: “Reimaginamos la medicina atacando el origen de las enfermedades: cerrar el grifo es mejor que pasar la fregona”

De pequeña ya quería ser farmacéutica. Hoy, al frente de la división de terapias génicas de la empresa farmacéutica y biotecnológica Novartis, trabaja para ayudar a los pacientes con enfermedades raras.

En España, tres millones de personas sufren una enfermedad rara, un término-paraguas que agrupa a unas 7.000 dolencias. Prevenir y tratar estas enfermedades con terapias innovadoras, con el objetivo de prolongar y mejorar la vida de estos pacientes, es la pasión de Alicia Folgueira. “Trabajamos muy duro intentando reimaginar la medicina, atacando al origen de las enfermedades. Como decimos nosotros: cerrar el grifo es mejor que pasar la fregona. Y esto, en las enfermedades raras, la mayoría con un importantísimo componente genético, es fundamental para mejorar la vida de las personas”.

No resulta fácil, al tratarse de enfermedades muy complejas y muy minoritarias. “Desde el momento en que se identifica una potencial diana para “atacar” hasta que se consigue un fármaco exitoso pasan años y hay una inversión muy importante”. El diagnóstico precoz es fundamental, incluso con un cribado neonatal (“algo que tiene muchos problemas de carácter ético, pero que tiene sentido cuando sabemos que la mutación asegura que se desarrollará la enfermedad y cuando esa enfermedad tiene tratamiento”). Y en ese sentido, los éxitos, cuando llegan, resultan inmensamente satisfactorios. Por ejemplo, la terapia génica para los niños con atrofia muscular espinal, una enfermedad rara que les da una esperanza de vida de apenas dos años. “Con una sola dosis, introducimos en el cuerpo del paciente el gen que va a permitir que se codifique la sustancia que falta en el organismo y que origina la enfermedad”.

Triunfos como este hacen que Alicia considere crucial una inversión firme en investigación. “Y no solo eso: necesitamos inversión en atención primaria y en producción de materiales como EPIs, mascarillas, guantes, respiradores… que faltaron mucho durante la crisis del coronavirus”. También considera fundamental la retención del talento en territorio nacional, y aboga por una mayor presencia femenina en los sectores STEAM. “Yo empecé hace muchos años como visitadora médica, y he pasado por muchos puestos, aprendiendo lo que podía en cada uno y dedicándole muchas horas y esfuerzo”. Folgueira rompe una lanza por el empoderamiento femenino en la industria farmacéutica. “En este sector, el empleo femenino supone el 52% del total, y en los departamentos de investigación, el 64%. En cuanto a puestos de liderazgo, las mujeres ocupan un 41,3% de los puestos directivos, y esto es 3,4 veces más que la media del IBEX. El sector farmacéutico es muy fuerte en liderazgo femenino, a años luz de otras industrias”. Por eso, su mensaje para las niñas es que se atrevan. “Id adelante. Investigad, explorad, encontrad lo que os gusta hacer, sea “lo típico” o no. No os dejéis condicionar”. En Alicia Folgueira tienen la prueba de que es posible.