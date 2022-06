Zara se une a la moda artesanal lanzando las menorquinas definitivas de este verano

Se trata de una colaboración con la firma de calzado RIA Menorca.

IRATXE PLAZA

Si tuviéramos que imaginar nuestro verano en una isla pensaríamos en paseos en barco, atardeceres en la playa, baños en calas de aguas turquesas, comidas frente al mar... Un largo etcétera de planes para los que mentalmente deberíamos hacer la lista de prendas que incluir en la maleta, y es en este momento cuando pensaríamos sin darnos cuenta en una pieza clave que todos relacionamos con las islas baleares: las abarcas.

Un calzado tradicional, de confección artesanal que los payeses elaboraban a mano con pieles de los animales. Desde entonces, nadie entiende el verano sin abarcas (y mucho menos si veraneas en Baleares) ya que son la joya del vestidor estival. Ahora, la vuelta de lo artesano ha conseguido cumplir el sueño de las que más saben de moda: que Zara lance una colaboración con una marca local de menorquinas.

¿Pero quién es el amor de verano de Zara? Se trata de RIA Menorca, una firma artesanal que aboga por la tradición y confecciona abarcas de piel en infinidad de colores. El resultado de este affaire es una colaboración formada por tres diseños teñidos en tres colores (negro, beige y verde agua), en los que ambas marcas han querido plasmar la esencia y el origen de las menorquinas.

"Una colección en la que se rinde homenaje a las tradicionales abarcas que usaban los payeses fabricando ellos mismos sus propias menorquinas, sentados frente al fuego las noches frías de San Miguel a Navidad (de septiembre a diciembre)”, explican ambas marcas.

Sostenibles, mediterráneas, y artesanales. Zara by Ria Menorca no solo mantiene la magia del verano en el Mediterráneo y el anhelo artesanal de hace décadas sino que revisita la abarca tradicional a favor de la sostenibilidad (pilar importante en la filosofía de Zara) ya que para su confección han empleado neumáticos de vehículos reciclados en busca de la "economía circular en sus proveedores”, según cuentan las marcas.



Las nuevas Zara by RIA Menorca están pensadas para enamorar a los más sofisticados ya que la pala del zapato está decorado con tachuelas, “un guiño a los clavos que empleaban los antiguos payeses para unir las abarcas", afirman sus creadores.

Cómo combinar tus abarcas

Una de las claves de este calzado es su versatilidad a la hora de combinarlas. Puedes llevarlas con todo tipo de prendas: desde vestidos, monos, faldas o pantalones sin importar el corte. En realidad, estamos ante la pieza perfecta para incluir en tu maleta exprés porque puedes lucirlas con un look de playa o para salir a cenar.

Pero no solo la firma insignia de Inditex cuenta en su colección estival con menorquinas sino que hemos fichado otras marcas de calzado que apuestan por esta pieza tan características de los veranos frente al mar.