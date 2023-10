Te lo advertimos, te vas a enamorar de esta chaqueta de Zara

Como te avanzamos al arrancar la nueva temporada, este otoño, no puede faltar un cárdigan en tu armario. Y es que, si hacemos caso a los mandatos que nos llegan desde la pasarela, la chaqueta de punto es una de las estrellas indiscutibles de la estación. Esto supone una buena noticia no sólo para nuestro guardarropa –ya que es súper ‘cool’– sino también para todas aquellas indecisas a las que no nos viene nada mal tener un ‘as’ bajo la manga para construir nuestros ‘outfits’, porque esta pieza se alza como el comodín perfecto, es decir, queda bien con todo. Así que, cuando buceando entre las novedades de Zara nos hemos topado con un cárdigan de inspiración ‘navy’, no hemos podido evitar sentir un flechazo. Y es que, esta pieza, en azul y rematada con botones dorados, no sólo es tendencia sino que, además, es un básico tan clásico como atemporal.