Las zapatillas portuguesas vintage que han destronado a las Adidas y Veja

Si hay algún día de verano que decides calzar unas zapatillas y no unas sandalias, debes tener en cuenta de que en tu zapatero haya una de estas sneakers. La puedes conseguir en todos los colores, pero no todas son las de la nueva colección que ha presentado la marca: las M89 Icon. ¡No nos podemos creer que todavía no las conozcas! Las M89 Icon están disponibles en color Jade (uno de sus best sellers), y hasta en tonos más coloridos, como lila, azul celeste, lima o salmón.