Vuelta a la oficina: tres prendas básicas que no pueden faltar en el armario de las mujeres de 40 años

Llega el momento de volver a la oficina y decir adiós a las vacaciones. Un momento que, queramos o no, está ahí y donde, como cada año, pasa por renovar nuestro fondo de armario. No se trata solo de seguir a rajatabla las nuevas tendencias, sino de encontrar un equilibrio entre la profesionalidad, la comodidad y, por supuesto, el estilo personal. Y es aquí donde los básicos ganan por goleada y donde lo más importante es estar preparadas para no quedarnos sin ellos y triunfar.