Viste a capas y estrena el vestido de Zara que triunfará este verano

Las novedades de Zara siempre dan gratas sorpresas. No hay vez que nos colemos entre sus nuevas colecciones que no encontremos alguna prenda o diseño que necesitamos renovar y sea un 'flechazo'. Y es que se acerca el verano y las buenas temperaturas, así que nuestro fondo de armario pide a gritos algún vestido nuevo que no hemos tardado en descubrir. Porque sí, podemos decir que lo tenemos y sabemos cómo estrenarlo ya.