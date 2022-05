De Victoria Federica a María Pombo: estos son los looks de invitada más inspiradores del fin de semana

Repasamos los lookazos de invitada que más likes han cosechado en Instagram a lo largo de este fin de semana repleto de bodas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Después de dos años en los que los eventos han sido casi inexistentes en nuestras agendas, la temporada 'BBC' (sigla que hace referencia a bodas, bautizos y comuniones, y a la que nosotras añadimos la G de graduaciones) de 2022 arranca llena de compromisos importantes. Además, después de tanto tiempo sin ocasiones para llevar un look especial, seguramente hayas decidido estrenar look para las bodas que tengas, por lo que es más que probable que estés en pleno proceso de búsqueda del vestido de invitada perfecto.

Si es así, y andas un poco perdida no te preocupes, ya que hoy vamos a darte un montón de inspiración para tus looks haciendo un repaso por las propuestas de invitada que han lucido este fin de semana algunas de las mujeres que más likes cosechan en las redes sociales con sus estilismos.

Empezamos por Victoria Federica, que se ha ganado a pulso nuestra atención cuando se trata de estilo y moda. Así, este fin de semana, la sobrina de los reyes de España ha compartido en su perfil de Instagram un nuevo look sobresaliente. En este caso, en clave formal, ya que ha acudido como invitada a una boda de unos amigos con un vestido kimono en color naranja de Himba Collection y un colgante tipo choker, la pieza que es tendencia del momento en joyería y bisutería. Esta es la segunda vez casi consecutiva que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar confía en la nueva firma lanzada por sus amigos íntimos María G de Jaime y Tomás Páramo.

El siguiente look que vamos a repasar es precisamente el de María G de Jaime, que también apostó por su firma para acudir a la misma boda que Victoria Federica. La 'influencer' optó por un dos piezas compuesto por un top en forma de capa con la espalda al aire y una falda tubo de corte midi. Ambas prendas en tonos teja, que combinaban a la perfección con los complementos y el maquillaje que eligió.

Sin dejar de lado el 'squad' de María G de Jaime, pasamos al look de una de sus mejores amigas, María Pombo, quien, igual que su amiga, ha optado por llevar a la boda a la que acudió como invitada un vestido de su propia firma, Name the Brand. Se trataba de un vestido 'cut-out', una de las tendencias del momento a la que no se ha podido resistir ni la reina Letizia, en color verde grisáceo y con un drapeado en la parte frontal.

En la misma boda que María Pombo se encontraba también su amiga María Fernández Rubíes, que optó por el naranja vitamina, uno de los colores que creará tendencia este verano, con un dos piezas firmado por Redondo Brand. El conjunto estaba formado por un top de escote asimétrico, mangas abullonadas y corte peplum y una falda tubo de corte midi, que combinó a la perfección con joyitas de la firma de Paula Ordovás.

Las hermanas Osborne (Eugenia y Claudia) también tuvieron boda el fin de semana, a la que acudieron vestidas de Ana Cristina Portillo Domecq. Claudia con vestido estampado de corte imperio y manga corta y Eugenia con un dos piezas en azul klein compuesto por una camisa de manga larga y un pantalón a juego que se ceñía con una lazada a la altura de las pantorrillas.

Por último, Eugenia Silva también saco sus mejores galas este fin de semana con este vestido asimétrico estampado en blanco y negro de Johanna Ortiz que combinó con sandalias negras de Manolo Blahnik, bolso bombonera de Zahati y sombrero estilo cordobés de Mimoki.