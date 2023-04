Vicky Martín Berrocal presume de 'tipazo' con un ajustado vestido al más puro estilo Kim Kardashian

Un diseño cómodo, versátil y funcional que es ideal para las jornadas de primavera en los que buscamos confort pero no queremos renunciar a las últimas tendencias. Apto para el día a día pero también para la noche. Y así lo ha dejado claro Vicky Martín Berrocal al combinarlo con zapatillas también en tonos grises de New Balance, las que sin duda se han situado como su mejor comodín para el día a día en este 2023, y un pequeño bolso en color negro con cadena plateada para una de sus salidas nocturnas. Un recogido pulido bajo, también recurrente en el caso de la diseñadora andaluza, ponía el punto más sofisticado y elegante al look final.