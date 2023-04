El dos piezas de Zara que ha elegido Vicky Martín Berrocal y vas a querer sumar al armario de primavera porque es cómodo y muy favorecedor

Vestir del mismo color de pies a cabeza es una de las fórmulas de estilo que mejores resultados ofrece. Consigue un equilibrio, una calma infalible, por no hablar del poder para alargar la silueta que obtenemos al crear un único bloque o de su capacidad para elevar cualquier estilismo y darle a este un plus de distinción y sobriedad. Sin olvidar que además esta temporada es máxima tendencia. Los looks monocolor están a la orden del día, tanto aquellos que se confeccionan apostando por una misma gama cromática como los que únicamente incluyen un color, como es el caso de la última apuesta de Vicky Martín Berrocal.