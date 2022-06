El lino, el tejido tendencia con el que serás la invitada del verano

Diferentes cortes, un tejido. Este verano serás la protagonista de cualquier evento gracias a esta selección de piezas de lino.

IRATXE PLAZA

Se vienen unos meses cargados de eventos donde la elección del look es clave para que la fiesta salga rodada. Sobre todo, ya es sabido por todas, que es muy importante elegir muy bien la firma del outfit sino quieres ser la 'gemela' de otra invitada. Para ello, es mejor no acudir a tiendas fast fashion sino a boutiques especializadas en este tipo de ceremonias, que tengan una colección limitada de vestidos y no haya muchas opciones de cada modelo.

Más allá de este consejo, si tenemos que hablar del protocolo en las bodas estivales es tarea fácil ya que este tipo de celebraciones son mucho más apetecibles en esta época del año. El motivo, hay más flexibilidad en cuanto a colores, cortes y detalles. Pero sobre todo, este verano las firmas de moda se la han jugado todo a un tejido: el lino.

Son muchas las colecciones que cuentan con esta textura propia del armario estival, que este 2022 no solo se cuela en las camisas y pantalones holgados o en los vestidos playeros sino que teje piezas más sofisticadas y elegantes. Estamos ante el material indiscutible del verano y las pasarelas lo predijeron cuando presentaron sus colecciones para este año.

Nina Ricci, Emporio Armani, Ortiz PO o Jonhatan Simkhai, entre otras firmas de moda, han confeccionado en lino algunas de sus propuestas. Mientras Nina Ricci y Emporio Armani apuestan por trajes de chaqueta, en tonos cálidos, Jonathan Simkhai juega con cut-outs creando vestidos sensuales, perfectos para una boda sobre la arena.

Lino para todas: el tejido que sienta bien a todas las siluetas

Más allá de las tendencias que imperan en cada estación, una invitada busca la comodidad por encima de todo, sin dejar de sentirse favorecida, obvio. Y precisamente este tejido reúne todos estos requisitos ya que el lino es capaz de adaptarse a todo tipo de siluetas.

Si quieres un diseño ajustado, este material es perfecto porque te permite cualquier tipo movimiento. Si por el contrario, quieres un dos piezas compuesto por un top o chaqueta, opta por un pantalón de tiro alto que, además de sentirte holgada, alargará tu silueta.

Ahora bien, si quieres un vestido relajado, que enmarque tu silueta y estilice tu figura inspírate en el look de street style visto en la semana de la moda australiana. Se trata de una pieza de lino, en verde, de cuello halter y silueta de campana, que combina con unas sencillas, pero elegantes, alpargatas y accesorios que suman sofisticación y elevan el look a invitada.

Un outfit perfecto para una boda de noche por la elección del color: verde enigmático, oscuro. Un tono que puede sustituir al negro. Aunque también sería válido para una ceremonia de día, por el tipo de calzado. En verano, por las mañanas, apetecen más piezas salpicadas en tonos pastel o ácidos, sobre todo en una época en la que los malvas, el naranja vitamina o el verde más vivo son los colores estrella de la temporada.

Si buscas look de invitada y quieres sumarte al tejido por excelencia del verano, echa un vistazo al shopping que hemos preparado para ti. Porque recuerda, el lino es al verano lo que el punto a la primavera.