¡Date prisa! No te quedes sin el vestido de fiesta de Zara que Rocío Osorno tiene en el 'top 1'

La diseñadora e 'influencer' sevillana ha demostrado tener un don a la hora de crear looks de invitada. Y, como tal, no ha querido perder ni un solo minuto, ni ha desaprovechado un solo evento, para dar a conocer novedades, formas de combinar y, sobre todo, de dejar constancia de cuáles son las tendencias que no pueden faltar en los looks de temporada.