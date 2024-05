Ya puedes comprar tu vestido de novia en Primark por menos de 30 euros: así es su diseño nupcial

En el momento en el que decides dar uno de los pasos más importantes de tu vida y optas por casarte, es probable que lo primero que sientas sea una emoción abrumadora pero, poco después, te darás cuenta de que tienes un sinfín de tareas pendientes, entre la que destaca, por supuesto, la búsqueda del vestido perfecto. Si no tienes mucha información sobre el tema, déjanos que te digamos que lo mejor es que hagas una buena investigación previa para encontrar la marca que más pueda adaptarse a tus posibilidades. Así, para que puedas hacerte una idea aproximada, los diseños hechos a medida suelen empezar en cifras como los 4.000 euros y los modelos ‘prêt-à-porter’ de las firmas tradicionales bajan hasta algo más de la mitad. Sin embargo, paralelamente a estas dos categorías que son, por así decirlo, las clásicas, no podemos obviar que también hay una gran cantidad de marcas que están apostando por abaratar considerablemente los diseños nupciales. Y es que, pese a que haya mujeres que sueñen con llevar ese día el vestido de sus sueños y gastarse lo que sea necesario en él, otras son mucho más pragmáticas y prefieren ahorrar en este tema. Así, etiquetas como Miphai, Sézane, Polin et Moi o, incluso, Mango y Zara, están apostando por lanzar sus propias creaciones ‘bridal’.