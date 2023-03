No vas a poder resistirte a este vestido floral tan favorecedor de Zara

¿Qué mejor que darle la bienvenida a la primavera con un vestido de flores de estreno? Es cierto que aún quedan unos días para que esta empiece de manera oficial, pero la subida de temperaturas y las infinitas ganas de planes al aire libre nos han permitido guardar los abrigos en el armario hasta nuevo aviso y sacar todas esas prendas de entretiempo que tanto nos gustan y echábamos de menos. Entre ellas no solo hay cazadoras o faldas largas, perfectas para completar cualquier look, sino que también se habla ya de sandalias, vestidos cortos o incluso ropa de baño. Nuestras marcas de confianza como Zara o Mango no han querido esperar ni un minuto más para lanzar sus colecciones de primavera-verano y nosotras ya estamos formando nuestra 'wishlist' con todos nuestros favoritos.