Necesitamos que repongan este vestido ‘boho’ de Zara: se ha agotado por ‘culpa’ de Rocío Osorno

Aún nos estamos reponiendo de la noticia de que Zara va a lanzar una colaboración junto a la película de ‘Barbie’, sin embargo, más allá de esta edición especial inspirada en la famosa muñeca de Mattel, el gigante de Inditex cuenta en su catálogo con grandes tesoros que prometen hacerse tan virales como las piezas de esta línea. El último en alzarse como firme candidato a ser uno de los reyes del verano es un vestido de estilo ‘boho’, con finos tirantes, escote corazón, estampado tipo ‘patchork’ y una falda de llena de volantes. La prueba de ello es que ya lo ha llevado Rocío Osorno. Y es que, parece que, por estadístico, no hay prenda que se ponga la sevillana que no vuele de sus perchas. No hay duda de que la ‘influencer’, que cuenta con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, se ha convertido en la mejor embajadora de la marca gallega, tanto es así que, incluso sus ‘followers’ le sugieren los diseños que debería incorporar a su armario, simplemente porque, antes de decidirse a comprarlo, quieren vérselo a ella puesto. O, al menos, eso se deduce del texto que acompaña al ‘post’ en cuestión, en el que Osorno afirma: «Volvistéis a acertar, merecía la pena verlo puesto y combinado porque es ideal». Precisamente, ella lo ha lucido con un bolso de estilo artesanal, en crochet, unas pulseras de goma con ‘strass’ (muy acordes a la tendencia de los 2000) y unas sandalias planas de líneas minimalistas.